Чемпион мира по шахматам Карлсен проиграл Ароняну на супертурнире в Ставангере

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен проиграл армянину Левону Ароняну в партии четвертого тура шахматного супертурнира, который проходит в норвежском Ставангере.
Аронян второй год подряд одерживает победу над норвежским обладателем мировой шахматной короны на турнире в Ставангере.
Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с американцем Уэсли Со. Также вничью завершилась партия между россиянином Владимиром Крамником и американцем Фабиано Каруаной.
Американец Хикару Накамура обыграл француза Максима Вашье-Лаграва, голландец Аниш Гири был сильнее индийца Вишванатана Ананда.
В турнирной таблице единоличным лидером стал Накамура (3 очка). Второе место делят Аронян и Крамник (по 2,5). Далее идут Гири, Каруана, Карякин и Со (по 2), Вашье- Лаграв, Карлсен (1,5) и Ананд (1).
Все участники супертурнира в Ставангере, кроме Карякина и Гири, входят в десятку сильнейших мирового рейтинга. Призовой фонд турнира составляет €249 тыс. Победитель получит €70 тыс., обладатель второго места - €40 тыс., третьего - €25 тыс. Супертурнир проходит в один круг и завершится 16 июня.