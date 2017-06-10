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Видеоповторы будут использоваться в чемпионате Италии по футболу с сезона-2017/18

Спорт
10 июня, 23:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Как сообщил президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио, Серия А покроет расходы на введение системы в размере €2 млн

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Президент ФИФА Джанни Инфантино во время просмотра видеоповтора

Президент ФИФА Джанни Инфантино во время просмотра видеоповтора

© EPA/ANNAMARIA LOCONSOLE

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет введена в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу (Серия А) с сезона-2017/18. Об этом сообщил президент Федерации футбола Италии (ФФИ) Карло Тавеккио, слова которого приводит портал Football Italia.

"Мы просим немного понимания от клубов, так как мы вводим новую систему видеоповторов на все стадионы. Для этого будет необходима отдельная комната для ассистентов главного судьи и по меньшей мере восемь телевизионных камер. Серия А покроет эти расходы в размере €2 млн", - заявил Тавеккио.

"Международная федерация футбола (ФИФА) пока не дала полного разрешения, но все сигналы ясно говорят, что мы начнем использовать видеоповторы с начала следующего сезона", - добавил он.

Система видеоповторов была опробована в международных товарищеских матчах и на нескольких турнирах, например, на клубном чемпионате мира и на чемпионате мира среди молодежных команд. Ранее ФФИ внедрила эту систему во второй дивизион первенства Италии.

Система видеопомощи арбитрам будет действовать на Кубке конфедераций 2017 года и на чемпионате мира 2018 года, которые пройдут в России.

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