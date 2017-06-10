Сборная Германии разгромила команду Сан-Марино в матче отбора ЧМ-2018 по футболу

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Сборная Германии по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 7:0 в домашнем матче отборочного этапа чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

В составе немцев хет-трик оформил Сандро Вагнер (16-я, 29-я и 85-я минуты). Также голы на счету Юлиана Дракслера (11), Амина Юнеса (38), Шкодрана Мустафи (47) и Юлиана Брандта (72). Немцы провели последний матч перед Кубком конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Германии сыграет в группе B с командами Чили, Камеруна и Австралии.

В турнирной таблице группы С продолжают лидировать немцы, на счету которых 18 очков в шести играх. Сан-Марино занимает последнее место (0 очков). Сборные Чехии и Норвегии сыграли вничью (1:1). Чехи набрали 9 очков и расположились на третьем месте, норвежцы с четырьмя очками - пятые.

В матче группы Е сборная Польши со счетом 3:1 победила сборную Румынии. Поляки лидируют в таблице, набрав 16 очков в 6 играх. Черногорцы разгромили команду Армении со счетом 4:1. Сборная Черногории с 10 очками поднялась на второе место в группе, сборная Армении занимает пятое место (6).

В матче группы F сборная Словакии со счетом 2:1 была сильнее команды Литвы. В таблице словаки занимают вторую позицию (12 очков в 6 играх). Литовцы с пятью очками расположились на пятом месте.

В финальную часть чемпионата мира выходят победители каждой из девяти групп, лучшие восемь команд из занявших в группах второе место разбиваются на пары и играют стыковые матчи, четыре победителя также выходят в финальную часть турнира.