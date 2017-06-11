Мария Шарапова не примет участия в Уимблдоне

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова из-за травмы не сможет принять участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Бирмингеме и третьем в сезоне турнире серии Большого шлема Уимблдоне. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Facebook.

"После дополнительного обследования, к сожалению, стало понятно, что я не смогу (в ближайшее время) играть на травяных кортах, - написала Шарапова. - Я хочу поблагодарить Ассоциацию лаун-тенниса (орган, в задачи которого входит развитие тенниса и организация теннисных мероприятий в Великобритании. - Прим. ТАСС) за поддержку и предоставление мне специального приглашения (wild card) на турнир в Бирмингеме. Я продолжу работать над восстановлением, следующий турнир, в котором я планирую участвовать, пройдет в американском Стэнфорде (31 июля - 6 августа)".

Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Сначала она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире - в Мадриде - россиянка потерпела поражение во втором круге. В середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра. Планировалось, что Шарапова примет участие в квалификации Уимблдона, поскольку не стала просить организаторов выдать ей wild card в основную сетку турнира.

Квалификация Уимблдона-2017 пройдет с 26 по 29 июня, основная часть соревнований - с 3 по 16 июля. Турнир в Бирмингеме состоится с 17 по 25 июня.