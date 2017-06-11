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Болельщики выбежали на ринг во время поединка и избили кикбоксера на турнире в Париже

Спорт
11 июня, 4:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Во втором раунде Мертел Гронхарт нокаутировал Арута Григоряна, после чего стал праздновать свою победу. В этот момент на ринг выбежали двое болельщиков и стали избивать голландца

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Двое болельщиков смогли прорваться на ринг во время поединка кикбоксеров и нанесли несколько ударов одному из участников. Об этом сообщает портал Yahoo!Sports.

Инцидент произошел в субботу в рамках турнира в Париже. Во втором раунде голландец Мертел Гронхарт нокаутировал Арута Григоряна, имеющего гражданства Армении и Бельгии, после чего стал праздновать свою победу. В этот момент на ринг выбежали двое болельщиков и стали избивать голландца. Сразу после этого в инцидент вовремя вмешались тренеры и организаторы турнира и смогли оттащить нападавших от спортсмена.

Поводом для такой реакции болельщиков могли послужить действия Гронхарта, которые принесли ему победу в поединке. Григорян перед нокаутом пропустил удар в голову коленом и повернулся спиной к сопернику. Гронхарт воспользовался моментом и нанес тяжелый удар рукой в челюсть, после которого Григорян упал на настил ринга. Данные действия были произведены в рамках правил.

О последствиях инцидента не сообщается.

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