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Российский гонщик Алешин стал участником массовой аварии на этапе Indycar

Спорт
11 июня, 5:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Всего в инциденте приняли участие восемь пилотов

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Михаил Алешин

Михаил Алешин

© AP Photo/Larry Papke

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российский пилот команды Schmidt Peterson Motorsports Михаил Алешин стал участником массовой аварии, которая произошла в гонке восьмого этапа американской серии Indycar, проходящего в Форт Уорте (штат Техас).

На 152-м круге дистанции партнер россиянина по команде канадец Джеймс Хинчклифф оказался зажатым между двумя машинами, произошел контакт с соперником, в результате которого машина потеряла управление и отправилась в отбойник, зацепив до этого болид другого пилота. Шедшие рядом и позади гонщики не смогли увернуться и избежать столкновений друг с другом. Всего в инциденте поучаствовали восемь пилотов, среди которых был и Алешин, на момент аварии занимавший шестое место.

Алешин проводит в Indycar третий сезон. Лучшим его результатом является второе место, также один раз он выиграл квалификацию.

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