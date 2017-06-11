Российский гонщик Алешин стал участником массовой аварии на этапе Indycar

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российский пилот команды Schmidt Peterson Motorsports Михаил Алешин стал участником массовой аварии, которая произошла в гонке восьмого этапа американской серии Indycar, проходящего в Форт Уорте (штат Техас).
На 152-м круге дистанции партнер россиянина по команде канадец Джеймс Хинчклифф оказался зажатым между двумя машинами, произошел контакт с соперником, в результате которого машина потеряла управление и отправилась в отбойник, зацепив до этого болид другого пилота. Шедшие рядом и позади гонщики не смогли увернуться и избежать столкновений друг с другом. Всего в инциденте поучаствовали восемь пилотов, среди которых был и Алешин, на момент аварии занимавший шестое место.
Алешин проводит в Indycar третий сезон. Лучшим его результатом является второе место, также один раз он выиграл квалификацию.