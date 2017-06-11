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Аксенова и Рудакова, получившие разрешения IAAF, пока не планируют выступать за рубежом

Спорт
11 июня, 9:06 UTC+3 ЧЕБОКСАРЫ корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Бегуньи занимаются восстановлением после травм

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Вера Рудакова

Вера Рудакова

© Александр Щербак/ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 11 июня. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские бегуньи Ксения Аксенова и Вера Рудакова, получившие 31 мая разрешение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в зарубежных турнирах в нейтральном статусе, пока не планируют выезжать на соревнования за границу, так как в настоящее время восстанавливаются после травм. Об этом сообщила ТАСС тренер сборной России по спринту Людмила Маслакова.

"Обе спортсменки сейчас усиленно занимаются своим здоровьем, восстанавливаются после травм и пока не планируют выступать за рубежом, - заметила Маслакова. - Но во второй половине июля мы рассчитываем увидеть их на беговой дорожке - на Кубке и чемпионате России. Тогда уже можно будет говорить об их участии и в международных стартах".

Бронзовый призер чемпионата России в беге на 400 метров Аксенова из-за травмы вынуждена была пропустить зимний сезон. Чемпионка страны в беге на 400 метров с барьерами Рудакова не принимала участия в соревнованиях в начале года по причине того, что ее дисциплина не входит в программу зимнего сезона.

Третьей представительницей отечественной легкой атлетики, получившей в конце мая разрешение IAAF, стала копьеметательница Вера Ребрик, выигравшая в 2012 году в составе сборной Украины чемпионат Европы. Воспитанница крымской школы легкой атлетики откроет международный сезон 11 июля турниром в швейцарском Люцерне.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили 15 отечественных легкоатлетов, среди которых и лидеры сборной России: Дарья Клишина, Сергей Шубенков, Мария Ласицкене (Кучина) и Анжелика Сидорова.

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