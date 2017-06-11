Камерунские футболисты приедут в Москву для участия в Кубке конфедераций 14 июня

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МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная Камеруна по футболу прилетит в Москву для участия в Кубке конфедераций 14 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды.
"Камерунская команда прибудет в Москву в среду. Позднее футболисты проведут тренировку на стадионе "Спартак", - сказано в сообщении.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Команда Камеруна сыграет в группе В, где встретится с командами Чили, Германии и Австралии. Стартовую встречу турнира камерунцы проведут против чилийцев 18 июня в Москве на стадионе "Спартак".