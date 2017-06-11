Роберто Карлос опроверг обвинения ARD в употреблении допинга

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Бывший футболист сборной Бразилии Роберто Карлос заявил, что не знаком с врачом Жулио Сезаром Алвесом, который, согласно расследованию немецкого телеканала ARD, использовал в своей практике запрещенные препараты, и не был его пациентом, опровергнув таким образом обвинения в употреблении допинга. Об этом футболист написал на своей странице в Facebook.

В субботу на немецком телеканале ARD был показан фильм Хайо Зепельта, посвященный расследованию употребления допинга спортсменами. Главным фигурантом расследования стал бразильский врач Жулио Сезар Алвес, который, как утверждается в фильме, использовал в своей практике запрещенные вещества. В частности, было показано видео, на котором Алвес признается, что Карлос был его пациентом. "Он пришел ко мне 15-летним тощим парнем, именно я сделал его бедра такими, какие они есть сейчас", - сказал Алвес.

"Я категорически опровергаю безответственные обвинения немецкого телеканала ARD и утверждаю, что никогда не использовал никаких веществ, которые давали бы мне преимущество перед коллегами на футбольном поле, - написал Карлос. - В фильме называется имя врача, которого я никогда не знал, и мои юристы уже начали соответствующее разбирательство. Мы потребуем от них доказательств обвинений, выдвинутых в мой адрес, перед судом и общественностью".

"Кроме того, в фильме весьма расплывчато утверждается, что меня приняли в клинике этого доктора в июле 2002 года после моего возвращения с чемпионата мира, - добавил бывший футболист. - В это время я был в Бразилии, чтобы принять участие в церемониях (чествования сборной после победы на чемпионате мира. - Прим. ТАСС), и вскоре после этого вернулся в Мадрид, в Пирасикабе я не был. Вдобавок в фильме не приводится никаких доказательств моей якобы причастности к делу, в течение своей карьеры я всегда защищал принципы честности и преданности игре, эти ложные обвинения в мой адрес - полная противоположность тому, во что я верю. Более чем за 20 лет карьеры профессионального футболиста я никогда не был уличен в употреблении каких-либо запрещенных препаратов".

"Я играл в девяти клубах в Бразилии, Италии, Испании, Турции, России, Индии и, конечно, в сборной Бразилии. Выступал на двух чемпионатах мира, и меня проверяли регулярно. Если бы я использовал какие-либо запрещенные препараты, это было бы установлено", - написал Карлос.

В составе сборной Бразилии Роберто Карлос стал чемпионом мира в 2002 году и вице-чемпионом - в 1998-м. В качестве футболиста он выступал за бразильские "Унион Сан- Жуан" (1991-1993), "Палмейрас" (1993-1995) и "Коринтианс" (2010-2011), итальянский "Интер" (1995-1996), испанский "Реал" (1996-2007) турецкий "Фенербахче" (2007-2010), махачкалинский "Анжи" (2011-2012) и индийский "Дели Дайнамос" (2015), в котором был играющим главным тренером.