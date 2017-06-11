Российский боксер Муртазалиев выступит в андеркарде боя Ковалев - Уорд

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Бахрам Муртазалиев, выступающий в весовой категории до 72,6 кг, проведет поединок с американцем Джеральдом Шерреллом 17 июня в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Об этом ТАСС сообщили в пресс-релизе организаторы поединка.

Главным боем в рамках вечера станет поединок между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

В активе Шеррелла шесть побед (две нокаутом) и ни одного поражения.

На счету Муртазалиева, который работает с промоутерской компанией Сергея Ковалева Krusher Promotions, восемь побед (шесть нокаутом) и ни одного поражения.