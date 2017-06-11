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Евкуров: чемпион ОИ Чахкиев может открыть школу бокса в Ингушетии

Спорт
11 июня, 10:59 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Глава Ингушетии встречался с Чахкиевым и предложил ему открыть школу бокса в республике

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Юнус-Бек Евкуров и Рахим Чахкиев (слева направо)

Юнус-Бек Евкуров и Рахим Чахкиев (слева направо)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Олимпийский чемпион Рахим Чахкиев может открыть школу бокса своего имени в Ингушетии. Об этом ТАСС заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров.

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Рахим Чахкиев

Чемпион ОИ Чахкиев обдумывает варианты продолжения карьеры

Ранее Чахкиев, выступающий на профессиональном ринге, сообщил ТАСС, что думает над вариантами продолжения карьеры.

"Я разговаривал с Рахимом и предложил ему открыть свою школу бокса. Я думаю, это хороший вариант для него", - сказал Евкуров.

В декабре 2016 года школа имени Чахкиева была открыта в Ставрополе.

Чахкиев 3 декабря прошлого года уступил техническим нокаутом россиянину Максиму Власову. Боксер является бывшим претендентом на титул чемпиона мира, в 2013 году он проиграл поляку Кшиштофу Влодарчику в бою за титул Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг. Также Чахкиев владел титулом чемпиона мира по "малозначительной" версии Международной боксерской организации (IBO).

Всего в активе 34-летнего спортсмена 26 побед (19 - нокаутом) и три поражения.

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