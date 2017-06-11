Евкуров: чемпион ОИ Чахкиев может открыть школу бокса в Ингушетии

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МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Олимпийский чемпион Рахим Чахкиев может открыть школу бокса своего имени в Ингушетии. Об этом ТАСС заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров.
Ранее Чахкиев, выступающий на профессиональном ринге, сообщил ТАСС, что думает над вариантами продолжения карьеры.
"Я разговаривал с Рахимом и предложил ему открыть свою школу бокса. Я думаю, это хороший вариант для него", - сказал Евкуров.
В декабре 2016 года школа имени Чахкиева была открыта в Ставрополе.
Чахкиев 3 декабря прошлого года уступил техническим нокаутом россиянину Максиму Власову. Боксер является бывшим претендентом на титул чемпиона мира, в 2013 году он проиграл поляку Кшиштофу Влодарчику в бою за титул Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг. Также Чахкиев владел титулом чемпиона мира по "малозначительной" версии Международной боксерской организации (IBO).
Всего в активе 34-летнего спортсмена 26 побед (19 - нокаутом) и три поражения.