Сборная Новой Каледонии по футболу победила команду Фиджи в матче отбора ЧМ-2018

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сборная Новой Каледонии обыграла команду Фиджи со счетом 2:1 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в зоне Океания.
В составе победителей отличились Эмиль Оунэй, реализовавший на 43-й минуте пенальти, и Ришар Селе (73). В составе сборной Фиджи мяч забил Эпели Саукуру (66).
Сборная Новой Каледонии занимает второе место в группе А с пятью очками, команда Фиджи - третье с одним очком. Обе команды лишились шансов догнать сборную Новой Зеландии, которая лидирует в группе с 10 очками. В стыковые матчи выходят победители групп. В группе B лидирует сборная Таити.
Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.