Сборная Италии заняла третье место на молодежном ЧМ по футболу

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сборная Италии обыграла команду Уругвая в серии пенальти в матче за третье место на молодежном чемпионате мира по футболу (игроки не старше 20 лет), который проходит в Южной Корее.
Основное время матча завершилось вничью со счетом 0:0. В серии пенальти итальянцы победили - 4:1.
В воскресенье в финале встретятся сборные Венесуэлы и Англии.