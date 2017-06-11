Сборная Италии заняла третье место на молодежном ЧМ по футболу

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сборная Италии обыграла команду Уругвая в серии пенальти в матче за третье место на молодежном чемпионате мира по футболу (игроки не старше 20 лет), который проходит в Южной Корее.

Основное время матча завершилось вничью со счетом 0:0. В серии пенальти итальянцы победили - 4:1.

В воскресенье в финале встретятся сборные Венесуэлы и Англии.