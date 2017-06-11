Путин отметил роль скачек на приз президента РФ в развитии и популяризации конного спорта

Скачки на приз президента РФ на Центральном Московском ипподроме, 2016 год © Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пожелал успехов и незабываемых впечатлений участникам и гостям XIV скачек на приз президента РФ. Приветствие главы государства опубликовано на сайте Кремля.

"Эти зрелищные, увлекательные состязания являются значимым, праздничным событием для специалистов, знатоков и любителей конного спорта. С каждым годом они завоевывают все большую популярность, содействуют развитию замечательных традиций российского коннозаводства и отечественной школы верховой езды", - говорится в сообщении президента.

Путин выразил уверенность, что скачки пройдут "в атмосфере ярких эмоций и дружеского общения, позволят участникам продемонстрировать результаты своей серьезной, высокопрофессиональной и по-настоящему творческой работы".

Первые скачки на приз президента РФ прошли 3 июля 2004 г. на Центральном Московском ипподроме. Организаторами состязаний являются Министерство сельского хозяйства РФ и ОАО "Росипподромы". В 2017 году в скачках на приз президента РФ будут участвовать 12 лошадей чистокровной верховой породы. Общий размер призового фонда превысит 30 млн рублей.