Петраков согласился временно тренировать ФК "Томь" без контракта

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МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Главный тренер футбольного клуба "Томь" Валерий Петраков будет временно работать на сборе команды в Томске без контракта. Об этом специалист сообщил ТАСС.
"Была договоренность, что когда Сергей Анатольевич (Жвачкин, губернатор Томской области. - Прим. ТАСС) будет свободен, мы с ним встретимся и все обсудим. Думаю, контрактные вопросы должны быть решены до 20-го числа. Сборы уже начались, я завтра приеду и начну работу без контракта", - сказал Петраков.
Первый учебно-тренировочный сбор "Томи" начался 10 июня в Томске. Два дня командой руководит тренер по физической подготовке Василий Баскаков, а в понедельник на сбор приедет Петраков. Второй сбор команды также может пройти в Томске.
"Томь", покинувшая элитный дивизион по итогам сезона-2016/17 чемпионата России, испытывала серьезные проблемы с финансированием. Клуб имел долги по зарплате игрокам и персоналу и потерял во время зимнего перерыва в чемпионате более десятка футболистов. За долги по налогам приставы арестовали одно из административных зданий клуба, специалисты оценили его в 65,8 млн рублей.
В целом "Томь" накопила долгов за 2016 год в размере 460 млн рублей. В марте спонсор "Томи" - "Газпром нефть" - направил клубу 200 млн рублей на погашение долгов, однако тогда этого не хватило для погашения всех задолженностей и снятия ареста со здания. В конце мая стало известно, что клуб погасил все долги и получил лицензию на сезон-2017/18.