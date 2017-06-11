Мозгов хотел бы, чтобы "Лейкерс" выбрали на драфте НБА Лонзо Болла

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский центровой Тимофей Мозгов хотел бы, чтобы его клуб "Лейкерс" выбрал на драфте новичков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 19-летнего защитника Лонзо Болла. Об этом он заявил ТАСС.

По сообщениям западных СМИ, "Лейкерс" выберут американца Болла в первом раунде драфта под общим вторым номером. Драфт НБА 2017 года состоится 22 июня в Бруклине.

"Будет круто, я бы поиграл с ним бок о бок в одной команде. Этот игрок может многое поменять в команде, - сказал Мозгов. - Вообще пока непонятно, на что могут рассчитывать "Лейкерс" в предстоящем сезоне. Многое будет зависеть от работы нашего менеджмента в межсезонье, но я вам скажу, что уже в этом году мы в целом играли не так плохо".

В регулярном чемпионате сезона-2016/17 "Лейкерс" заняли 14-е место в Западной конференции, одержав 26 побед в 82 играх и не попали в плей-офф.