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Мозгов хотел бы, чтобы "Лейкерс" выбрали на драфте НБА Лонзо Болла

Спорт
11 июня, 12:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Российский центровой считает, что 19-летний защитник может многое изменить в команде

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Лонзо Болл

Лонзо Болл

© AP Photo/Damian Dovarganes

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский центровой Тимофей Мозгов хотел бы, чтобы его клуб "Лейкерс" выбрал на драфте новичков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 19-летнего защитника Лонзо Болла. Об этом он заявил ТАСС.

По сообщениям западных СМИ, "Лейкерс" выберут американца Болла в первом раунде драфта под общим вторым номером. Драфт НБА 2017 года состоится 22 июня в Бруклине.

"Будет круто, я бы поиграл с ним бок о бок в одной команде. Этот игрок может многое поменять в команде, - сказал Мозгов. - Вообще пока непонятно, на что могут рассчитывать "Лейкерс" в предстоящем сезоне. Многое будет зависеть от работы нашего менеджмента в межсезонье, но я вам скажу, что уже в этом году мы в целом играли не так плохо".

В регулярном чемпионате сезона-2016/17 "Лейкерс" заняли 14-е место в Западной конференции, одержав 26 побед в 82 играх и не попали в плей-офф.

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