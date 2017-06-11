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Кировская "Родина" не подтвердила участие в чемпионате России по хоккею с мячом

Спорт
11 июня, 12:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Как рассказал ТАСС президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник, остальные 13 клубов гарантировали участие в чемпионате

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Кировская "Родина" стала единственным клубом, который не подтвердил участие в чемпионате России по хоккею с мячом в сезоне-2017/18. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник.

"Родина" не гарантировала участие в чемпионате страны, остальные 13 клубов это сделали", - сказал Скрынник. 

"Я планирую встретиться с губернатором (врио губернатора Кировской области Игорь Васильев - прим. ТАСС) и обсудить этот вопрос. Тогда что-то будет понятно", - добавил он.

"Родина" имеет задолженность перед ФХМР по взносу за прошлый сезон в размере 6 млн рублей, а также задолженности по зарплате перед игроками и сотрудниками клуба.

В настоящий момент участие в чемпионате России подтвердили московское "Динамо", "Динамо-Казань", "СКА- Нефтяник", "Енисей", "Водник", "Байкал-Энергия", "Волга", "Кузбасс", "Сибсельмаш", "Уральский Трубник", "Старт", "Строитель" и "Зоркий".

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