Маттек-Сэндз и Шафаржова выиграли Roland Garros в парном разряде

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Американка Бетани Маттек-Сэндз и чешка Люси Шафаржова стали победительницами Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде.

В финале теннисистки, "посеянные" под первым номером, обыграли пару из Австралии Эшли Бэрти и Кейси Деллакуа со счетом 6:2, 6:1. Матч продолжался 1 час 6 минут.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.