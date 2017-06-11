Маттек-Сэндз и Шафаржова выиграли Roland Garros в парном разряде

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Американка Бетани Маттек-Сэндз и чешка Люси Шафаржова стали победительницами Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде.
В финале теннисистки, "посеянные" под первым номером, обыграли пару из Австралии Эшли Бэрти и Кейси Деллакуа со счетом 6:2, 6:1. Матч продолжался 1 час 6 минут.
Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.