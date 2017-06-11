Молодежная сборная Англии по футболу стала чемпионом мира

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сборная Англии по футболу выиграла чемпионат мира среди игроков не старше 20 лет, который проходил в Южной Корее.

В финале турнира англичане обыграли команду Венесуэлы со счетом 1:0. Единственный мяч на 35-й минуте забил Доминик Калверт-Льюин. На 74-й минуте нападающий сборной Венесуэлы Адальберто Пеньяранда не реализовал пенальти.

Бронзовым призером чемпионата стала сборная Италии, обыгравшая команду Уругвая.