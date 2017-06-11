"Матч ТВ", ВГТРК и Первый канал будут транслировать матчи Кубка конфедераций

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о подписании соглашения с Первым каналом, ВГТРК и "Матч ТВ" на трансляции встреч Кубка конфедераций 2017 года. Об этом сообщается в пресс-релизе ФИФА.
"Мы рады сотрудничеству с такими известными партнерами в стране-организаторе для показа Кубка конфедераций бесплатно для зрителей. Вместе мы сделаем так, чтобы миллионы болельщиков по всей России насладились замечательным футболом и особой атмосферой на стадионах в преддверии чемпионата мира по футболу", - сказал коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок.