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Скауты "Арсенала" будут просматривать Головина на Кубке конфедераций

Спорт
11 июня, 15:22 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Английский клуб тщательно присматривается к полузащитнику, но предложений пока не делал

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Александр Головин

Александр Головин

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Скаутская служба английского футбольного клуба "Арсенал" будет работать на матчах Кубка конфедераций, где просмотрит полузащитника сборной России и ЦСКА Александра Головина. Об этом ТАСС сообщил известный футбольный агент Шандор Варга.

"На самом деле скауты "Арсенала" приезжали на матч Венгрия - Россия (0:3) в Будапешт и просматривали этого футболиста. Но лондонский клуб просматривает примерно 100 игроков одновременно, так что говорить о переходе пока рановато. Эти скауты уже рассказали, что будут работать в России на Кубке конфедераций. Если там футболисты хорошо себя проявят против чемпионов Европы и мира, то шансов на переход будет больше", - сказал Варга.

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"Зная "Арсенал", могу сказать, что представители клуба еще поговорят с тренерами сборной и ЦСКА, тем более Станислав Черчесов (главный тренер сборной России. - Прим. ТАСС) хорошо знаком с Арсеном Венгером (главным тренером "Арсенала". - Прим. ТАСС). Перед подписанием игрока лондонцы очень тщательно присматриваются к нему, так что за Головиным следят, но предложений о переходе не было", - добавил агент.

По его мнению, Венгер может полностью раскрыть потенциал футболиста. "Головин показал в Будапеште очень хорошую игру. Арсен любит заниматься творческим делом - брать молодых футболистов и развивать их. У Головина есть большой потенциал, чтобы раскрыться, и в этом плане он смог бы закрепиться в "Арсенале", - отметил собеседник ТАСС.

Головин является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду армейцев с 2015 года, став чемпионом России сезона-2015/16. В том же году молодой полузащитник впервые был вызван в сборную России. В прошедшем сезоне 21-летний игрок провел за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола. За сборную России в этом сезоне полузащитник провел четыре товарищеских матча, включая два последних - с командами Венгрии 5 июня и Чили (1:1) 9 июня.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Российская сборная сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань); в группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфиналы выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

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