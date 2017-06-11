Чемпионка мира по сноуборду Заварзина начнет тренировки на снегу в августе

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МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская сноубордистка Алена Заварзина планирует начать подготовку к олимпийскому сезону на снегу в августе. Об этом она сообщила ТАСС.
Заварзина, которая является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи и чемпионкой мира, по итогам Кубка мира сезона-2016/17 заняла второе место в общем зачете.
"Самочувствие отличное. Сейчас я тренируюсь в Москве, занимаюсь общей физической подготовкой, функционалом, боксом, пилатесом. Готовлюсь пока физически, а тренировки на снегу начнутся только в августе. С подготовкой спешить не хочу, подвожу себя к сезону в умеренном темпе", - рассказала спортсменка.
Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.