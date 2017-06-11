Мутко заявил, что не участвовал в переговорах по покупке прав на показ Кубка конфедераций

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МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Вице- премьер РФ Виталий Мутко не участвовал в переговорах по приобретению российскими телеканалами прав на показ матчей Кубка конфедераций по футболу. Об этом он заявил ТАСС.
Международная федерация футбола (ФИФА) в воскресенье объявила о подписании соглашения с Первым каналом, ВГТРК и "Матч ТВ" на трансляции встреч Кубка конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля. По данным источника ТАСС, российские телеканалы заплатили за показ турнира $3,5 млн.
"Вопрос о трансляциях матчей чемпионата мира надо адресовать каналам и ФИФА. Я не участвовал в переговорах, поэтому могу только высказать удовлетворение в связи с тем, что болельщики увидят матчи Кубка конфедераций по телевидению", - сказал Мутко.
Ранее в воскресенье источник ТАСС сообщил, что "Матч ТВ" покажет игру сборной России с новозеландцами, которая будет открывать турнир, следующий матч матч россиян (21 июня), соперником по которому будут действующие чемпионы Европы португальцы, покажет Первый канал.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. В турнире примут участие сборные России, Новой Зеландии, Мексики, Португалии, Чили, Австралии, Камеруна и Германии.