Сотникова, Заварзина и Ан проведут в Москве тренировку с любителями спорта в День России

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы Аделина Сотникова и Виктор Ан, а также бронзовый призер Игр 2014 года в Сочи Алена Заварзина проведут "Большую спортивную тренировку" для всех желающих в московском парке "Сокольники" 12 июня, в День России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала "Матч ТВ".
Помимо тренировки с именитыми спортсменами, в День России в "Сокольниках" болельщики смогут сфотографироваться с кубком победителя Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Мероприятие, которое начнется в 12:00 мск, пройдет на фестивальной площади парка. Возможность сфотографироваться с трофеем, которым владеет московский "Спартак", будет доступна для всех желающих с 14:00 до 17:00, когда кубок будет выставлен на обозрение.
Кроме того, в парке будет открыта киберзона, где можно будет показать свои навыки игры в футбольный симулятор FIFA 2017 и выиграть призы, завершится вечер праздничным концертом с участием известных и начинающих артистов.
Ан является шестикратным олимпийским чемпионом и 20-кратным чемпионом мира по шорт-треку. Сотникова стала олимпийской чемпионкой в одиночном фигурном катании на зимних Олимпийских играх в Сочи. Сноубордистка Заварзина на Играх-2014 завоевала бронзу в параллельном гигантском слаломе, также она является чемпионкой мира 2011 года в этой дисциплине.
В День России в Москве пройдет более 150 праздничных мероприятий. Праздничные программы подготовили в культурных центрах, музеях и парках столицы. Обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан будет свыше 8,7 тысячи сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников. В парке "Сокольники" в рамках празднований также состоятся еще несколько мероприятий, среди которых уличный музыкальный фестиваль, а также "общение" с роботом Пушкиным - андроидом, который будет читать отрывки из произведений поэта.