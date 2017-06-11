Заварзина: параллельный слалом нужно сделать более популярным для возврата в программу ОИ

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Возвращение параллельного слалома в программу соревнований по сноуборду на Олимпийских играх зависит от увеличения его популярности и привлекательности для зрительской аудитории. Такое мнение ТАСС высказала лидер сборной России по сноуборду, член комиссии спортсменов FIS Алена Заварзина.

Параллельный слалом был исключен из программы Олимпиад в июне 2015 года на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК). Именно в этой дисциплине олимпийским чемпионом 2014 года стал россиянин Вик Уайлд.

"Я хочу, чтобы у нашего вида спорта появился хороший представитель, чтобы у нас появился голос в структуре FIS, потому что внутри организации зачастую не задумываются, что важно для спортсменов, и иногда придумывают не совсем рациональные ходы, с которыми нам потом приходится жить. Поэтому я хочу работать для того, чтобы у нас была хорошая коммуникация с FIS. Хочется сделать параллельный слалом более популярным, возможно, нужно как-то изменить вид спорта, чтобы он стал более понятным для людей, чтобы он пользовался большим интересом. Самая большая цель - вернуть вторую дисциплину (параллельный слалом - прим. ТАСС) в программу Олимпийских игр", - заявила Заварзина.

"Нужно хорошенько подумать, как изменить наш вид спорта, не ломая его структуру и не переучивая людей. Соответственно, мы думаем над новыми форматами, которые будут более понятными, более смотрибельными. Нужно больше продвигать свой образ в медиа, делать спортсменов героями, за которыми интересно наблюдать. Рано или поздно появится интерес от прессы и телевидения, появится финансовая отдача, что заинтересует МОК", - резюмировала спортсменка.

Заварзина, которая является бронзовым призером Игр-2014 в Сочи и чемпионкой мира, вошла в комиссию спортсменов ФИС в мае текущего года.