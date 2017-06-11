ФИФА: права на показ Кубка конфедераций российские телеканалы получили не бесплатно

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Права на трансляции встреч Кубка конфедераций по футболу достались консорциуму "2Спорт2", в который входят Первый канал, "Матч ТВ" и ВГТРК, не бесплатно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).
Ранее появилась информация, что консорциум получил права на показ матчей Кубка конфедераций бесплатно.
"Права были даны не бесплатно. Но мы не можем раскрыть финансовые детали", - сказали в пресс-службе ФИФА.
Все встречи турнира будут показаны в прямом эфире Первого канала и "Матч ТВ", а также освещены на радиостанциях ВГТРК. Как ранее ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией, консорциум заплатил за права 3,5 млн долларов.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. В турнире примут участие сборные России, Новой Зеландии, Мексики, Португалии, Чили, Австралии, Камеруна и Германии.