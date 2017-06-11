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Ярославский "Шинник" планирует проводить матчи ФНЛ в Костромской области

Спорт
11 июня, 17:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Домашний стадион в Ярославле закрывается на реконструкцию, он будет использован в качестве тренировочной базы для команд чемпионата мира по футболу 2018 года

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МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Ярославский футбольный клуб "Шинник" планирует проводить свои домашние матчи первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на стадионе "Урожай" в Костромской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

"Планируется, что матчи будут проводиться в Костроме. У нас стадион готовится в качестве базы к чемпионату мира по футболу, закрывается на реконструкцию, поэтому не сможет принять команду. У нас в городе есть второй стадион, но он тоже закрывается на реконструкцию. Сложилась такая непростая ситуация, поэтому в качестве варианта подобран стадион в поселке Караваево под Костромой, где играет костромской "Спартак", - сказали в пресс-службе.

"Шинник" начнет новый сезон ФНЛ матчем с "Зенитом-2" 8 июля. В прошедшем сезоне первенства ФНЛ "Шинник" занял восьмое место в турнирной таблице, набрав 54 очка. Свои домашние матчи команда проводила на стадионе "Шинник" в Ярославле, который заявлен в качестве тренировочной базы для сборных на время чемпионата мира 2018 года.

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