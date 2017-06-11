Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФИФА по просьбе ОАЭ заменила бригаду арбитров из Катара на матч отбора ЧМ-2018 с Таиландом

Спорт
11 июня, 18:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Запрос Футбольной ассоциации Объединенных Арабских Эмиратов был подан в ФИФА в связи с дипломатическим кризисом в Персидском заливе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) удовлетворила просьбу со стороны Футбольной ассоциации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о замене судейской бригады из Катара на встречу отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года с командой Таиланда в связи с дипломатическим кризисом в Персидском заливе. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на ФИФА.

Матч Таиланд - ОАЭ пройдет в Бангкоке 13 июня. Изначально судейская бригада была сформирована из представителей Катара, но после запроса ОАЭ в нее войдут по два представителя от Сингапура и Малайзии. "Такое решение было принято по спортивным причинам в связи с нынешней геополитической ситуацией", - говорится в заявлении ФИФА.

Смотрите также
Джанни Инфантино

ФИФА готова предложить свою помощь в урегулировании ситуации вокруг Катара

Ранее в воскресенье президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация готова помочь в урегулировании дипломатического кризиса вокруг Катара. При этом он отметил, что главной задачей ФИФА является пропаганда футбола, а не вмешательство в геополитические вопросы. В 2022 году в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего диппредставительства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Ситуация вокруг Катара
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Андрей Букин в сцене из спектакля "Кармен"
10
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Букин отмечает 60-летний юбилей
18
Российские футболисты сыграли вничью с чилийцами в товарищеском матче
5
Сборная Новой Зеландии по футболу прилетела в Петербург на Кубок конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЕК получила мандат на переговоры по "Северному потоку" в спецрежиме
2
Кадыров назвал заявление Госдепа о бойце Амриеве попыткой задеть Россию
3
Из Сочи в Крым: "Князь Владимир" выходит в первый круиз
4
Украина планирует с 2022 года начать импорт газа из Норвегии
5
Генпрокуратура Ливии: сын Каддафи осужден и подлежит аресту
6
Венгерский депутат: Украина развалится из-за отсутствия автономии у этнических меньшинств
7
В США умер киноактер Олег Видов
Темы дня
Загрузка...
Реклама