ФИФА по просьбе ОАЭ заменила бригаду арбитров из Катара на матч отбора ЧМ-2018 с Таиландом

Ласицкене в Нидерландах показала лучший результат сезона в мире в прыжках в высотуСпорт 11 июня, 19:49
СМИ: полиция отпустила всех подозреваемых в причастности к теракту в МанчестереМеждународная панорама 11 июня, 19:36
Российские волейболисты обыграли итальянцев в матче Мировой лигиСпорт 11 июня, 19:26
Тарпищев: с Надалем невозможно конкурировать на Roland GarrosТеннис 11 июня, 19:21
Сборная России выиграла польский этап чемпионата Европы по регби-7Спорт 11 июня, 19:04
Футболисты "Спартака" Ребров и Ещенко в День России представят кубок за победу в РФПЛСпорт 11 июня, 18:59
Из Сочи в Крым: "Князь Владимир" выходит в первый круизОбщество 11 июня, 18:48
Рафаэль Надаль в 10-й раз выиграл Roland GarrosСпорт 11 июня, 18:28
Бывший тренер сборной РФ по футболу Капелло возглавил китайский "Цзянсу Сунин"Спорт 11 июня, 17:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) удовлетворила просьбу со стороны Футбольной ассоциации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о замене судейской бригады из Катара на встречу отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года с командой Таиланда в связи с дипломатическим кризисом в Персидском заливе. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на ФИФА.
Матч Таиланд - ОАЭ пройдет в Бангкоке 13 июня. Изначально судейская бригада была сформирована из представителей Катара, но после запроса ОАЭ в нее войдут по два представителя от Сингапура и Малайзии. "Такое решение было принято по спортивным причинам в связи с нынешней геополитической ситуацией", - говорится в заявлении ФИФА.
Ранее в воскресенье президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация готова помочь в урегулировании дипломатического кризиса вокруг Катара. При этом он отметил, что главной задачей ФИФА является пропаганда футбола, а не вмешательство в геополитические вопросы. В 2022 году в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу.
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего диппредставительства.