Рафаэль Надаль в 10-й раз выиграл Roland Garros

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Испанец Рафаэль Надаль стал победителем Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема, который завершился в Париже.

В решающем матче 31-летний Надаль, "посеянный" на турнире под четвертым номером, в трех сетах одержал победу над 32-летним швейцарцем Стэном Вавринкой (3) со счетом 6:2, 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. Вавринка впервые в карьере проиграл в финале турнира серии Большого шлема, ранее он побеждал во всех трех своих финалах.

Эта победа позволит Надалю подняться с четвертой на вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP). Испанец выиграл четвертый турнир АТP на грунтовом покрытии в текущем сезоне. Ранее он победил на турнирах в Монте-Карло, Барселоне и Мадриде, проиграв только на соревнованиях в Риме австрийцу Доминику Тиму на стадии четвертьфинала.