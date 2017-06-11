Футболисты "Спартака" Ребров и Ещенко в День России представят кубок за победу в РФПЛ

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" Артем Ребров и Андрей Ещенко представят в День России кубок за победу в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и пообщаются с желающими в парке "Сокольники". Об этом ТАСС сообщил Ребров.

Мероприятие, которое начнется в 12:00 мск, пройдет на фестивальной площади парка. Возможность сфотографироваться с кубком будет доступна для всех желающих с 14:00 до 17:00, когда трофей будет выставлен на обозрение.

"От команды будем Андрей Ещенко и я. С другими ребятами сложнее - все-таки сейчас матчи сборных", - сообщил Ребров.

"День России особенный для меня день, думаю, для каждого гражданина этот день что-то значит и по-своему важен, - отметил голкипер "Спартака". - С удовольствием приглашаю всех болельщиков на празднование, тем более, это выходной, все будет происходить в парке, где можно хорошо погулять. Думаю, самое важное даже увидеть не нас, игроков, а кубок за долгожданную победу в чемпионате, потрогать его, сфотографироваться. Получается очень символично: в День России кубок представит народная команда".

Параллельно с этим мероприятием на соседней площадке состоится "Большая спортивная тренировка", принять участие в которой сможет любой желающий. Также в тренировке, которую проводит "Матч ТВ", поучаствуют такие известные спортсмены, как олимпийские чемпионы Аделина Сотникова и Виктор Ан, бронзовый призер Игр 2014 года в Сочи Алена Заварзина и один из самых титулованных российских мотоэкстремалов Марат Канкадзе. Кроме того, в парке будет открыта киберзона, где можно будет показать свои навыки игры в футбольный симулятор FIFA 2017 и выиграть призы, завершится вечер праздничным концертом с участием известных и начинающих артистов.

В День России в Москве пройдет более 150 праздничных мероприятий. Праздничные программы подготовили в культурных центрах, музеях и парках столицы. Обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан будет свыше 8,7 тысячи сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников. В парке "Сокольники" в рамках празднований также состоятся еще несколько мероприятий, среди которых уличный музыкальный фестиваль, а также "общение" с роботом Пушкиным - андроидом, который будет читать отрывки из произведений поэта.