Сборная России выиграла польский этап чемпионата Европы по регби-7

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сборная России одержала победу на втором этапе чемпионата Европы по регби-7, который проходил в польском городе Лодзь. В финальном матче россияне в овертайме обыграли команду Испании со счетом 24:19.
Бронзу завоевала команда Ирландии, в матче за третье место обыгравшая сборную Уэльса со счетом 35:5.
Сборная России - победитель этапа Европейской Гран-При серии по регби-7 в Лодзи!!! #7sGPS #Lodz7s pic.twitter.com/oI6lHLfkrH— Russian Rugby (@RugbyRussia) 11 июня 2017 г.
Сборная России является трехкратным чемпионом Европы по регби-7. Помимо первого места в 2016 году, российская команда становилась победителем первенства в 2007 и 2009 годах.
Польский турнир стал вторым этапом Гран-при чемпионата Европы - 2017. Первый этап проходил в Москве, его победителем стала сборная Ирландии, команда России заняла третье место. Третий этап пройдет с 1 по 2 июля во французском городе Клермон-Ферране, завершающий этап 15-16 июля примет английский Эксетер.
Регби-7 является олимпийским видом спорта с 2016 года.