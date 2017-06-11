Ефимова стала первой на 200 м брассом на турнире в Монако

Ласицкене в Нидерландах показала лучший результат сезона в мире в прыжках в высотуСпорт 11 июня, 19:49
СМИ: полиция отпустила всех подозреваемых в причастности к теракту в МанчестереМеждународная панорама 11 июня, 19:36
Российские волейболисты обыграли итальянцев в матче Мировой лигиСпорт 11 июня, 19:26
Тарпищев: с Надалем невозможно конкурировать на Roland GarrosТеннис 11 июня, 19:21
Сборная России выиграла польский этап чемпионата Европы по регби-7Спорт 11 июня, 19:04
Футболисты "Спартака" Ребров и Ещенко в День России представят кубок за победу в РФПЛСпорт 11 июня, 18:59
Из Сочи в Крым: "Князь Владимир" выходит в первый круизОбщество 11 июня, 18:48
Рафаэль Надаль в 10-й раз выиграл Roland GarrosСпорт 11 июня, 18:28
Бывший тренер сборной РФ по футболу Капелло возглавил китайский "Цзянсу Сунин"Спорт 11 июня, 17:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова победила на дистанции 200 метров брассом на первом этапе серии "Маре Нострум" по плаванию, который прошел в Монако.
Ефимова, представляющая Efimova Team, преодолела дистанцию за 2 минуты и 22,55 секунды. Второй финишировала австралийка Тейлор Маккеон (2.26,18), третьей - финка Йенна Лаукканен (2.28,79). Накануне россиянка выиграла дистанцию 100 м брассом.
На дистанции 200 м баттерфляем второе место заняла Светлана Чимрова. Также вторыми стали Анастасия Фесикова (спина, 100 м) и Кирилл Пригода (брасс, 100 м).
Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр и четырехкратной чемпионкой мира.
Второй этап турнира пройдет в Барселоне (13-14 июня), третий - в Кане-ан-Руссийон (Франция, 17-18 июня).