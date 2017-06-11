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Ефимова стала первой на 200 м брассом на турнире в Монако

Спорт
11 июня, 19:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

В субботу россиянка выиграла дистанцию 100 м брассом

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова победила на дистанции 200 метров брассом на первом этапе серии "Маре Нострум" по плаванию, который прошел в Монако.

Ефимова, представляющая Efimova Team, преодолела дистанцию за 2 минуты и 22,55 секунды. Второй финишировала австралийка Тейлор Маккеон (2.26,18), третьей - финка Йенна Лаукканен (2.28,79). Накануне россиянка выиграла дистанцию 100 м брассом.

На дистанции 200 м баттерфляем второе место заняла Светлана Чимрова. Также вторыми стали Анастасия Фесикова (спина, 100 м) и Кирилл Пригода (брасс, 100 м).

Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр и четырехкратной чемпионкой мира.

Второй этап турнира пройдет в Барселоне (13-14 июня), третий - в Кане-ан-Руссийон (Франция, 17-18 июня).

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