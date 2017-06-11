Ласицкене в Нидерландах показала лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) одержала победу на этапе Мирового вызова в голландском Хенгело. Спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, взяла высоту 2 метра и продолжает выступление, тогда как соперницы уже завершили борьбу.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

После получения разрешения на выступление под нейтральным флагом Ласицкене выиграла четвертый турнир подряд. Ранее россиянка одержала победы на этапах "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине (с лучшим результатом сезона в мире - 2,03 м) и Риме, а также на международном турнире в Польше.

Ласицкене планирует 13 июня выступить в финском Турку, а 18 июня она заявлена на этап "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме. Ранее спортсменка сообщила ТАСС, что примет участие в Мемориале Евстратова (16 июня), Мемориале братьев Знаменских (1-2 июля), Кубке России (14-15 июля) и чемпионате страны (28-30 июля).