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Тренер: легкоатлетке Ласицкене по силам побить мировой рекорд в прыжках в высоту

Спорт
11 июня, 20:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

По мнению старшего тренера сборной России в группе прыжков Антона Назарова, самые большие победы у спортсменки еще впереди

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

©  Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Мировой рекорд в прыжках в высоту (2,09 метра) может покориться чемпионке мира 2015 года Марии Ласицкене (Кучиной). Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров.

В воскресенье Ласицкене, выступающая под нейтральным флагом, одержала победу на этапе Мирового вызова в голландском Хенгело, показав лучший результат сезона в мире - 2,04 м.

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"Сегодня Мария показала потрясающий результат, она сильнейшая в мире. У Ласицкене с Геннадием Габреляном (личным тренером спортсменки - прим. ТАСС) очень оригинальный и новаторский подход к тренировочному процессу, они составили уникальный тандем. Я могу только поздравить Машу и Геннадия Гариковича, это супер, это очень здорово", - заявил Назаров.

"Мировой рекорд очень давно стоит (с 1987 года), были близки к нему и (Анна) Чичерова, и (Елена) Слесаренко. Я думаю, Маше по силам эта высота, но давайте не будем спешить, давайте не будем ничего загадывать. Она великая спортсменка, но самые большие победы у нее еще впереди. Будем ждать от нее высочайших результатов и пожелаем ей удачи и всего самого наилучшего", - резюмировал специалист.

После получения разрешения на выступление под нейтральным флагом Ласицкене выиграла четвертый турнир подряд. Ранее россиянка одержала победы на этапах "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине и Риме, а также на международном турнире в Польше.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

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