Сборная Украины обыграла команду Финляндии в матче отбора ЧМ-2018 по футболу

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сборная Украины по футболу обыграла команду Финляндии со счетом 2:1 в выездном матче отборочного этапа чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.
В составе украинцев голы забили Евгений Коноплянка (51-я минута) и Артем Беседин (75). У финнов единственный мяч на счету Йоэля Похьянпало (72).
В таблице группы I украинцы поднялись на второе место, набрав 11 очков в шести встречах. Финны расположились на пятом месте, в их активе 1 очко.
В группе D было сыграно два матча. Команда Австрии со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Ирландии, сборные Молдавии и Грузии также разошлись миром (2:2). В таблице группы ирландцы вышли на первое место (12 очков в шести играх), австрийцы поднялись на третье место (8 очков). Грузины с тремя очками в активе занимают пятую позицию, молдаване расположились на последней шестой строчке (2 очка).
В финальную часть чемпионата мира выходят победители каждой из девяти групп, лучшие восемь команд из занявших в группах второе место разбиваются на пары и играют стыковые матчи, четыре победителя также выходят в финальную часть турнира.