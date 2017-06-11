Сборная Украины обыграла команду Финляндии в матче отбора ЧМ-2018 по футболу

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сборная Украины по футболу обыграла команду Финляндии со счетом 2:1 в выездном матче отборочного этапа чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

В составе украинцев голы забили Евгений Коноплянка (51-я минута) и Артем Беседин (75). У финнов единственный мяч на счету Йоэля Похьянпало (72).

В таблице группы I украинцы поднялись на второе место, набрав 11 очков в шести встречах. Финны расположились на пятом месте, в их активе 1 очко.

В группе D было сыграно два матча. Команда Австрии со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Ирландии, сборные Молдавии и Грузии также разошлись миром (2:2). В таблице группы ирландцы вышли на первое место (12 очков в шести играх), австрийцы поднялись на третье место (8 очков). Грузины с тремя очками в активе занимают пятую позицию, молдаване расположились на последней шестой строчке (2 очка).

В финальную часть чемпионата мира выходят победители каждой из девяти групп, лучшие восемь команд из занявших в группах второе место разбиваются на пары и играют стыковые матчи, четыре победителя также выходят в финальную часть турнира.