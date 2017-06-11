Карякин сыграл вничью с Каруаной на шахматном супертурнире в Ставангере

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в партии пятого тура шахматного супертурнира, который проходит в норвежском Ставангере.
Другой российский шахматист Владимир Крамник сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой. Партии Максим Вашье- Лаграв (Франция) - Левон Аронян (Армения), Магнус Карлсен (Норвегия) - Аниш Гири (Нидерланды), Вишванатан Ананд (Индия) - Уэсли Со (США) также завершились вничью.
В турнирной таблице единоличное лидерство продолжает удерживать Накамура, набравший 3,5 очка. Второе место делят Крамник и Аронян (по 3 очка). Далее идут Карякин, Со, Каруана и Гири (по 2,5), Вашье-Лаграв, Карлсен (по 2). Замыкает таблицу Ананд (1,5).
Все участники супертурнира в Ставангере, кроме Карякина и Гири, входят в десятку сильнейших мирового рейтинга. Призовой фонд турнира составляет €249 тыс. Победитель получит €70 тыс., обладатель второго места - €40 тыс., третьего - €25 тыс. Супертурнир проходит в один круг и завершится 16 июня.