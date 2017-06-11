Фанаты забросали арену пиротехникой во время финала чемпионата Греции по баскетболу

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Болельщики использовали пиротехнику на закрытой арене во время пятого решающего матча финальной серии чемпионата Греции по баскетболу между "Олимпиакосом" и "Панатинаикосом". Об этом сообщает портал Eurohoops.

Инцидент произошел в конце четвертой четверти. Болельщики начали активно использовать файеры и прочую пиротехнику, из-за чего арену заволокло дымом. Матч был прерван, а обе команды ушли в раздевалки. Позже баскетболисты смогли доиграть встречу.

Победу в матче со счетом 66:51 и во всей серии (3-2) одержал "Панатинаикос". Для самого титулованного клуба Греции чемпионство стало 35-м в истории.

Piraeus, no comments pic.twitter.com/I6cM9VtMon — Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) 11 июня 2017 г.