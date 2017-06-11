Сборная Италии разгромила команду Лихтенштейна в матче отбора ЧМ-2018 по футболу

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сборная Италии по футболу со счетом 5:0 разгромила команду Лихтенштейна в домашнем матче отборочного этапа чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

В составе итальянцев забитыми мячами отметились Лоренцо Инсинье (35-я минута), Андреа Белотти (52), Эдер (74), Федерико Бернардески (83) и Маноло Габбьядини (90).

В других матчах группы G сборная Испании была сильнее сборной Македонии (2:1), а команда Албании разгромила команду Израиля (3:0). В таблице группы испанцы продолжают удерживать лидерство с 16 очками, в активе итальянцев тоже 16 очков, но они уступают первое место испанцам по разнице забитых и пропущенных мячей. Албанцы, набрав 9 очков, поднялись на третью позицию, израильтяне с теми же 9 очками расположились на четвертом месте.

#WCQ | GROUP G (EUROPE)

FYR Macedonia 1-2 Spain

Israel 0-3 Albania

Italy 5-0 Liechtenstein

ℹ️➡️ https://t.co/Rayv7XHhAw pic.twitter.com/1Pwqr7CC8D — #WCQ (@FIFAWorldCup) 11 июня 2017 г.

В группе I сборная Исландии с минимальным счетом обыграла сборную Хорватии (1:0), а турки со счетом 4:1 разгромили команду Косова. Победа позволила исландцам подняться на вторую строчку и сравняться по очкам с хорватами (по 13), но команда Хорватии продолжает лидировать из-за разницы мячей. Сборная Турции с 11 очками занимает третье место. Сборная Косова с одним очком расположилась на последней шестой позиции в таблице.

#WCQ | Group I (EUROPE)

Finland 1-2 Ukraine

Iceland 1-0 Croatia

Kosovo 1-4 Turkey

ℹ️➡️ https://t.co/A4tZY4EkoU pic.twitter.com/jzrYFckoN9 — #WCQ (@FIFAWorldCup) 11 июня 2017 г.

В матче группы D сборные Сербии и Уэльса сыграли вничью (1:1). Сербы вышли на первое место, набрав 12 очков и опередив ирландцев по разнице забитых и пропущенных мячей. Валлийцы набрали 8 очков и поднялись на третье место в таблице.

В финальную часть чемпионата мира выходят победители каждой из девяти групп, лучшие восемь команд из занявших в группах второе место разбиваются на пары и сыграют стыковые матчи, четыре победителя также выходят в финальную часть турнира.