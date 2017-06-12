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Чемпионат России по вольной борьбе стартует в Назрани

Спорт
12 июня, 0:16 UTC+3 НАЗРАНЬ корр. ТАСС, Вероника Советова

Для Республики Ингушетия, которая впервые принимает подобный турнир, предстоящий старт обещает стать настоящим событием, соревнования приурочены к 25-летию республики

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© ТАСС/ Григорий Сысоев

НАЗРАНЬ, 12 июня. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Чемпионат России по вольной борьбе стартует в понедельник 12 июня во Дворце спорта имени Берда Евлоева в столице Ингушетии. Для Республики Ингушетия, которая впервые принимает подобный турнир, предстоящий старт обещает стать настоящим событием, соревнования приурочены к 25-летию республики.

Олимпийский отбор уже стартовал

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отметил в беседе с корреспондентом ТАСС накануне старта, что отбор на Олимпийские игры в Токио 2020 года уже стартовал.

"Игры-2020 уже не за горами, - отметил Мамиашвили. - Недавно я был в Токио, осматривал объекты, где будут соревноваться борцы. Там, кстати, все практически готово, хоть завтра выходи и выступай. Посмотрим, кто сделает заявку на участие в следующих Играх здесь, в Ингушетии".

Турнир в Назрани по состоянию здоровья пропустят несколько участников Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро. Это олимпийский чемпион Сослан Рамонов (до 65 кг), серебряный призер призер Игр Аниуар Гедуев (до 74 кг), а также Анзор Болтукаев (до 97 кг). Также не выступит приостановивший карьеру Билял Махов (125 кг), а чемпион Олимпиады-2016 Абдулрашид Садулаев выступит в новой для себя весовой категории (до 97 кг).

Все билеты проданы

Организаторы турнира за сутки до начала соревнований констатировали, что на чемпионат не осталось ни одного билета. Чтобы попасть на борцовский праздник в Ингушетию съезжаются болельщики из других кавказских республик. Из-за ажиотажа перед стартом зрители готовы заселяться в гостиницы Владикавказа и других близлежащих городов.

Что касается безопасности, то за день до турнира глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров заявил, что будут приняты все необходимые меры для обеспечения порядка. Евкуров напомнил о кавказском гостеприимстве и призвал хозяев соревнований проявлять вежливость и уважение по отношению к гостям.

Для разбора спорных ситуаций на чемпионате России помимо судейской коллегии будет учреждено специальное жюри.

Сроки проведения российского чемпионата в Назрани совпали со священным мусульманским постом Рамадан. Евкуров отметил - это борьбе не помеха, более того - специально подготовленные волонтеры будут раздавать постящимся небольшие наборы еды, которую можно будет съесть после захода солнца прямо на зрительской трибуне, не отрываясь от перипетий на борцовском ковре. Кроме того, на улице перед дворцом спорта будут разбиты специальные палатки для омовения.

Чемпионат России завершится 14 июня.

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