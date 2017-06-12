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В Тбилиси стартует 30-й чемпионат Европы по фехтованию

Спорт
12 июня, 0:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Лидер сборной России Яна Егорян из-за травмы не сможет принять участия в личном турнире саблисток, но не исключено, что она все-таки выступит в командном

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Первый в новом олимпийском четырехлетии чемпионат Европы по фехтованию стартует в Тбилиси. Сборная России выступит на турнире экспериментальным молодым составом.

Решением тренерского совета Федерации фехтования России был определен состав сборной, в которую вошли рапиристы Тимур Арсланов, Алексей Черемисинов, Тимур Сафин и Дмитрий Жеребченко, у женщин - Инна Дериглазова, Марта Мартьянова, Светлана Трипапина и Аделина Загидуллина. В соревнованиях саблистов у мужчин выступят Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Владислав Поздняков и Алексей Якименко, у женщин - Анна Башта, Анастасия Баженова, Яна Егорян и Софья Позднякова.

В соревнованиях шпажистов у мужчин примут участие Вадим Анохин, Никита Глазков, Сергей Ходос и Павел Сухов, у женщин - Татьяна Гудкова, Виолетта Колобова, Татьяна Логунова и Дарья Мартынюк.

Как сообщил накануне старта ТАСС главный тренер сборной Ильгар Мамедов, олимпийская чемпионка Егорян из-за травмы не сможет принять участия в личном турнире саблисток. Но не исключено, что она все-таки выступит в командном.

Прогнозов на результат главный тренер не строит - команда на нынешнем турнире представлена экспериментальным составом, в котором немало молодых спортсменов 17-18 лет. Мамедов отметил, что чемпионат Европы станет этапом подготовки к чемпионату мира, который пройдет в июле в Лейпциге, но "домой членам сборной все-таки хотелось бы вернуться с медалями".

Чемпионат Европы завершится 17 июня.

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