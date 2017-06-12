Минибаев, Захаров и еще 12 россиян стартуют на чемпионате Европы по прыжкам в воду

Российские спортсмены Юлия Тимошинина и Виктор Минибаев во время соревнований по прыжкам в воду с трамплина 10 м среди смешанных дуэтов © ТАСС/ Егор Алеев

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Чемпионат Европы по прыжкам в воду стартует в Киеве во Дворце водных видов спорта "Лико". Участие в континентальном первенстве примут около 140 спортсменов из 24 европейских стран, в том числе и 14 российских спортсменов.

Сборную России на турнире по итогам отбора на чемпионате страны представят Надежда Бажина, Мария Полякова, Кристина Ильиных, Екатерина Некрасова, Анна Чуйнышена, Юлия Тимошинина, Валерия Белова, Сергей Назин, Илья Молчанов, Евгений Кузнецов, Илья Захаров, Виктор Минибаев, Роман Измайлов, Никита Шлейхер и Александр Белевцев.

Как рассказала ТАСС накануне старта исполняющая обязанности главного тренера сборной Светлана Моисеева, команда делает ставку на опытных спортсменов - Минибаева, Захарова, Кузнецова, Бажину, но и рассчитывает посмотреть в деле молодежь - юниорку Некрасову, Чуйнышену и других.

"У нас было не самое успешное выступление на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, поэтому лидеры не могли позволить себе пропустить этот старт, каждый прошел национальный отбор на турнир, - отметила - Моисеева. - Им надо доказывать свое мастерство, отстаивать позиции на мировой и европейской аренах. А что касается молодежи, то могу сказать, что, если у них что-то не получится - сильно ругать не будем".

В прыжках с метрового трамплина выступят Бажина и Полякова, а также Назин и Молчанов, с 3-метрового трамплина - Ильиных, Некрасова, Кузнецов, Захаров. В турнире прыгунов с вышки будут участвовать Чуйнышена, Тимошинина, Минибаев и Измайлов, в синхронных прыжках (3-метровый трамплин) - Бажина и Ильиных, Кузнецов и Захаров, в синхронных прыжках с вышки - Тимошинина и Белова, Шлейхер и Белевцев, в командном турнире - Минибаев и Бажина.

Право на проведение турнира Украина получила в июле 2016 года решением исполкома Европейской лиги плавания. Соревнования завершатся 18 июня.