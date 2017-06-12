Пилот "Торо Россо" Сайнс оштрафован на три позиции на старте Гран-при Азербайджана

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" Карлос Сайнс-младший будет оштрафован на три позиции на стартовой решетке Гран-при Азербайджана из-за столкновения на старте седьмого этапа чемпионата в Канаде. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".
На первом круге Гран-при Канады, который состоялся в воскресенье, испанец потерял управление и столкнулся с Роменом Грожаном из команды "Хаас", а затем врезался в бразильского пилота "Уильямса" Филипе Массу. Стюарды, расследовавшие инцидент после гонки, квалифицировали маневр Сайнса как "небрежный и потенциально опасный".
Таким образом, Сайнс был признан виновным в столкновениях и наказан штрафом в виде потери трех позиций на стартовой решетке следующего этапа - Гран-при Азербайджана, который состоится 25 июня.
Победителем Гран-при Канады стал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Вторым финишировал его партнер по "Мерседесу" финн Валттери Боттас, третьим стал австралийский пилот "Ред Булл" Даниэль Риккьярдо. Российский пилот "Торо Россо" и партнер Сайнса Даниил Квят также не смог финишировать в гонке.