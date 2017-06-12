Кроссовки Майкла Джордана с ОИ-1984 проданы на аукционе за рекордную сумму

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Кроссовки легендарного американского баскетболиста Майкла Джордана, в которых он выступал на Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе, были проданы на аукционе за рекордную сумму - $190 373. Об этом сообщает агентство Reuters.

На кроссовках также имеется автограф баскетболиста и сохранены оригинальные стельки. Эти кроссовки считаются последними, в которых Джордан выступал в качестве баскетболиста-любителя. После Игр, в октябре 1984 года, Джордан дебютировал в составе "Чикаго" в Национальной баскетбольной ассоциации.

На Играх в Лос-Анджелесе американец, выступавший в майке с номером "9", был признан лучшим игроком турнира. Сборная США завоевала золотые награды Олимпиады, обыграв в финале команду Испании со счетом 96:65, а 21-летний Джордан набрал 20 очков в финальном матче.

Michael Jordan sneakers breaks record at auction https://t.co/2xFgwnruFV pic.twitter.com/3HlLYSzyUZ — NBA World (@NBAWorldNewz) 11 июня 2017 г.

В 2013 году кроссовки Джордана были проданы за $104 тыс., что на тот момент стало рекордом стоимости на аукционах для пары спортивных кроссовок. В них защитник "Чикаго" играл против "Юты" в победной финальной серии НБА сезона-1997/98.

Джордан - двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе "Чикаго" (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998).