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Кроссовки Майкла Джордана с ОИ-1984 проданы на аукционе за рекордную сумму

Спорт
12 июня, 4:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Кроссовки, считающиеся последними, в которых Джордан выступал в качестве баскетболиста-любителя, были проданы за $190 373

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Майкл Джордан на Олимпийских играх 1984 года

Майкл Джордан на Олимпийских играх 1984 года

© AP Photo/Lennox McLendon

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Кроссовки легендарного американского баскетболиста Майкла Джордана, в которых он выступал на Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе, были проданы на аукционе за рекордную сумму - $190 373. Об этом сообщает агентство Reuters.

На кроссовках также имеется автограф баскетболиста и сохранены оригинальные стельки. Эти кроссовки считаются последними, в которых Джордан выступал в качестве баскетболиста-любителя. После Игр, в октябре 1984 года, Джордан дебютировал в составе "Чикаго" в Национальной баскетбольной ассоциации.

На Играх в Лос-Анджелесе американец, выступавший в майке с номером "9", был признан лучшим игроком турнира. Сборная США завоевала золотые награды Олимпиады, обыграв в финале команду Испании со счетом 96:65, а 21-летний Джордан набрал 20 очков в финальном матче.

В 2013 году кроссовки Джордана были проданы за $104 тыс., что на тот момент стало рекордом стоимости на аукционах для пары спортивных кроссовок. В них защитник "Чикаго" играл против "Юты" в победной финальной серии НБА сезона-1997/98.

Джордан - двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе "Чикаго" (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998).

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