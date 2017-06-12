Сборные Мексики и США сыграли вничью в отборочном матче ЧМ-2018

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики на своем поле сыграла вничью с командой США со счетом 1:1 в матче 6-го тура финального раунда отборочного этапа чемпионата мира 2018 года в зоне Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

В составе сборной Мексики гол забил Карлос Вела (23-я минута), у американцев отличился Майкл Брэдли (6).

Мексиканцы укрепили лидерство в отборочной группе, набрав 14 очков в шести матчах. Второй идет команда Коста- Рики (8 очков после пяти игр), третьей - США (8), четвертой - Панамы (6), пятой - Гондураса (4), шестой - Тринидада и Тобаго (3).

Остальные матчи 6-го тура состоятся 13 июня, где встретятся сборные Панамы и Гондураса, а также Коста-Рики и Тринидада и Тобаго.

Финальный раунд отборочного турнира ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ завершится в октябре 2017 года. Три лучшие сборные выйдут в финальную часть ЧМ-2018 напрямую, еще одна команда - по итогам межконтинентальных стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации.

Гол Брэдли.

Hope you didn't tune in late to #USAvMEX.



Rewind to Michael Bradley's incredible strike. Caught 'em sleeping . pic.twitter.com/zUKykesw5W — U.S. Soccer (@ussoccer) 12 июня 2017 г.