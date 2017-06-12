Малкин заявил, что хочет завоевать еще больше Кубков Стэнли в составе "Питтсбурга"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин после победы в шестом матче финальной серии с "Нэшвиллом" заявил, что хочет выиграть с клубом еще много Кубков Стэнли, а хоккеисты команды все еще голодны до побед. Слова Малкина приводит пресс-служба клуба.

В ночь на понедельник "Питтсбург" в пятый раз в истории стал обладателем Кубка Стэнли, выиграв в гостях в шестом матче финальной серии у "Нэшвилла" со счетом 2:0 (счет в серии - 4-2). Малкин в 25 матчах плей-офф набрал 28 очков (10 шайб + 18 передач) и стал лучшим бомбардиром плей-офф. 30-летний россиянин выиграл Кубок Стэнли вместе с "Питтсбургом" в третий раз в карьере (2009, 2016 и 2017).

"Хоккеисты "Питтсбурга" все еще молоды и голодны до побед. Все мы хотим еще больше Кубков Стэнли", - сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли Малкин.

После вручения Кубка Стэнли поздравить Малкина на лед вышла его жена телеведущая Анна Кастерова.

Pure joy.



And big kisses for family and the Stanley Cup! pic.twitter.com/TyC3kpNsVy — Pittsburgh Penguins (@penguins) 12 июня 2017 г.

Помимо Малкина, трехкратными обладателями Кубка Стэнли среди отечественных хоккеистов в качестве игроков являются Игорь Ларионов (1997, 1998, 2002) и Сергей Федоров (1997, 1998, 2002) в составе "Детройта", а также Сергей Брылин, выигравший трофеи в составе "Нью-Джерси" (1995, 2000, 2003). Дважды чемпионами НХЛ в качестве игроков становились Зубов (1994, 1999), Немчинов (1994, 2000), Фетисов (1997, 1998), Козлов (1997, 1998), Твердовский (2003, 2006), Дацюк (2002, 2008) и Войнов (2012, 2014).