Малкин заявил, что хочет завоевать еще больше Кубков Стэнли в составе "Питтсбурга"

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин после победы в шестом матче финальной серии с "Нэшвиллом" заявил, что хочет выиграть с клубом еще много Кубков Стэнли, а хоккеисты команды все еще голодны до побед. Слова Малкина приводит пресс-служба клуба.
В ночь на понедельник "Питтсбург" в пятый раз в истории стал обладателем Кубка Стэнли, выиграв в гостях в шестом матче финальной серии у "Нэшвилла" со счетом 2:0 (счет в серии - 4-2). Малкин в 25 матчах плей-офф набрал 28 очков (10 шайб + 18 передач) и стал лучшим бомбардиром плей-офф. 30-летний россиянин выиграл Кубок Стэнли вместе с "Питтсбургом" в третий раз в карьере (2009, 2016 и 2017).
"Хоккеисты "Питтсбурга" все еще молоды и голодны до побед. Все мы хотим еще больше Кубков Стэнли", - сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли Малкин.
После вручения Кубка Стэнли поздравить Малкина на лед вышла его жена телеведущая Анна Кастерова.
Pure joy.— Pittsburgh Penguins (@penguins) 12 июня 2017 г.
And big kisses for family and the Stanley Cup! pic.twitter.com/TyC3kpNsVy
Помимо Малкина, трехкратными обладателями Кубка Стэнли среди отечественных хоккеистов в качестве игроков являются Игорь Ларионов (1997, 1998, 2002) и Сергей Федоров (1997, 1998, 2002) в составе "Детройта", а также Сергей Брылин, выигравший трофеи в составе "Нью-Джерси" (1995, 2000, 2003). Дважды чемпионами НХЛ в качестве игроков становились Зубов (1994, 1999), Немчинов (1994, 2000), Фетисов (1997, 1998), Козлов (1997, 1998), Твердовский (2003, 2006), Дацюк (2002, 2008) и Войнов (2012, 2014).