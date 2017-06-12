Победитель Roland Garros Надаль поднялся на вторую строчку рейтинга ATP

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Испанец Рафаэль Надаль переместился с четвертого места на второе в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

В воскресенье Надаль в 10-й раз в карьере стал победителем Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). В финале он в трех сетах обыграл швейцарца Стэна Вавринку, который сохранил третью строчку. Лидерство сохранил британец Энди Маррей, серб Новак Джокович опустился со второй позиции на четвертую.

Лучший из россиян Карен Хачанов поднялся в рейтинге на 14 позиций и занимает теперь 39-ю строчку. На Открытом чемпионате Франции он дошел до стадии 1/8 финала, что стало его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. Россиянин Даниил Медведев поднялся на 65-е место, Евгений Донской - на 95-е, Михаил Южный сохранил 86-ю строчку, Андрей Кузнецов опустился на 79-ю позицию.

Рейтинг ATP от 12 июня:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) - 9890 очков

2 (4). Рафаэль Надаль (Испания) - 7285

3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) - 6175

4 (2). Новак Джокович (Сербия) - 5805

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) - 4945

6 (6). Милош Раонич (Канада) - 4450

7 (8). Марин Чилич (Хорватия) - 4115

8 (7). Доминик Тим (Австрия) - 3985

9 (9). Кэи Нисикори (Япония) - 3830

10 (10). Александр Зверев (Германия) - 3070...

39 (53). Карен Хачанов (Россия) - 860...

65 (66). Даниил Медведев (Россия) - 782...

79 (73). Андрей Кузнецов (Россия) - 615...

86 (86). Михаил Южный (Россия) - 624...

95 (99). Евгений Донской (Россия) - 558.