Победитель Roland Garros Надаль поднялся на вторую строчку рейтинга ATP

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Испанец Рафаэль Надаль переместился с четвертого места на второе в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
В воскресенье Надаль в 10-й раз в карьере стал победителем Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). В финале он в трех сетах обыграл швейцарца Стэна Вавринку, который сохранил третью строчку. Лидерство сохранил британец Энди Маррей, серб Новак Джокович опустился со второй позиции на четвертую.
Лучший из россиян Карен Хачанов поднялся в рейтинге на 14 позиций и занимает теперь 39-ю строчку. На Открытом чемпионате Франции он дошел до стадии 1/8 финала, что стало его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. Россиянин Даниил Медведев поднялся на 65-е место, Евгений Донской - на 95-е, Михаил Южный сохранил 86-ю строчку, Андрей Кузнецов опустился на 79-ю позицию.
Рейтинг ATP от 12 июня:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) - 9890 очков
2 (4). Рафаэль Надаль (Испания) - 7285
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) - 6175
4 (2). Новак Джокович (Сербия) - 5805
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) - 4945
6 (6). Милош Раонич (Канада) - 4450
7 (8). Марин Чилич (Хорватия) - 4115
8 (7). Доминик Тим (Австрия) - 3985
9 (9). Кэи Нисикори (Япония) - 3830
10 (10). Александр Зверев (Германия) - 3070...
39 (53). Карен Хачанов (Россия) - 860...
65 (66). Даниил Медведев (Россия) - 782...
79 (73). Андрей Кузнецов (Россия) - 615...
86 (86). Михаил Южный (Россия) - 624...
95 (99). Евгений Донской (Россия) - 558.