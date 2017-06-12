Овечкин примет участие в тренировке с болельщиками в "Сокольниках"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российский хоккеист Александр Овечкин вместе с любителями спорта примет участие в "Большой тренировке" в московском парке "Сокольники" 12 июня, в День России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала "Матч ТВ".

Кроме Овечкина, в тренировке примут участие олимпийские чемпионы Аделина Сотникова (фигурное катание) и Виктор Ан (шорт-трек), а также бронзовый призер Игр 2014 года в Сочи Алена Заварзина (сноуборд). Мероприятие, которое организует "Матч ТВ", начнется в 12:00 мск на фестивальной площади парка. 31-летний Овечкин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги "Вашингтон", является трехкратным чемпионом мира в составе сборной России (2008, 2012 и 2014).

Также в День России в "Сокольниках" можно будет сфотографироваться с чемпионским кубком Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), которым владеет московский "Спартак". Все желающие смогут это сделать с 14:00 до 17:00, когда кубок будет выставлен на обозрение. Трофей представят футболисты "Спартака" Артем Ребров и Андрей Ещенко.

Кроме того, в парке будет открыта киберзона, где можно будет показать свои навыки игры в футбольный симулятор FIFA 2017 и выиграть призы. Завершится вечер праздничным концертом с участием известных и начинающих артистов.

В День России в Москве пройдет более 150 праздничных мероприятий. Праздничные программы подготовили в культурных центрах, музеях и парках столицы. Обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан будет свыше 8,7 тысячи сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников. В парке "Сокольники" в рамках празднований также состоятся еще несколько мероприятий, среди которых уличный музыкальный фестиваль, а также "общение" с роботом Пушкиным - андроидом, который будет читать отрывки из произведений поэта.