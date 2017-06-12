Повторить рекорд: форвард "Питтсбурга" Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский нападающий Евгений Малкин, выигравший в ночь на понедельник с "Питтсбургом" Кубок Стэнли - 2017, сравнялся с выступавшими за "Детройт" Игорем Ларионовым и Сергеем Федоровым, а также Сергеем Брылиным из "Нью-Джерси" по количеству завоеванных трофеев. Все они в качестве игроков трижды становились обладателями Кубка Стэнли.

Малкин ранее побеждал в 2009 и 2016 годах, Ларионов и Федоров выигрывали кубок в 1997, 1998, 2002 годах, а Брылин - в 1995, 2000 и 2003 гг. Трехкратным обладателем кубка стал Сергей Гончар: в 2009 году он выиграл трофей как игрок, а в 2016-м и 2017-м - как один из тренеров команды. В качестве тренера Гончар сравнялся по количеству побед в Кубке Стэнли с Владимиром Буре, который выигрывал трофей в составе "Нью-Джерси" в 2000 и 2003 гг. Гончар обошел и Вячеслава Фетисова, который выигрывал трофей дважды как игрок в "Детройте" (1997, 1998) и как тренер в "Нью- Джерси" (2000).

"Питтсбург" берет Кубок только на выезде

"Питтсбург" выиграл Кубок Стэнли второй год подряд и в пятый раз в своей истории, причем все эти титулы добыл в гостях. Ранее команда становилась победителем сезона в НХЛ в 1991, 1992, 2009 и 2016 годах. "Питтсбург" стал первым клубом с 1998 года, сумевшим завоевать Кубок Стэнли два сезона подряд. Тогда это удалось сделать "Детройту", победившему в 1997 и 1998 годах, когда под руководством Скотти Боуэмэна выступала "русская пятерка" в составе Ларионова, Федорова, Фетисова, Вячеслава Козлова и Владимира Константинова.

Решающим стал шестой матч, в котором "Питтсбург" победил "Нэшвилл" на выезде. Хозяева открыли счет во втором периоде, но арбитр остановил игру раньше, чем была заброшена шайба, и шайба не была засчитана. Решающий гол гости забили за 1,5 минуты до окончания третьего периода.

"Со 100-процентной уверенностью могу сказать, что свисток прозвучал раньше. Более того, в правилах прописано, что игра останавливается в том случае, если у судьи есть намерение свистнуть. То есть если гол был бы до свистка, то его не засчитали, поскольку судья потерял шайбу из виду. Свисток был на мгновение раньше, чем шайба оказалась в воротах", - рассказал ТАСС менеджер сборной России на Кубке мира 1996 года, ассистент генерального менеджера команды на Олимпиаде 2002 года и бывший директор хоккейной информации "Виннипега" и "Финикса" Игорь Куперман.

Главный тренер клуба 49-летний Майк Салливан выиграл второй Кубок Стэнли в карьере. Уроженец Массачусетса стал первым американским специалистом, поднимавшим этот трофей над головой более одного раза. Салливан возглавил "Пингвинов" в ноябре 2015 года.

Лучший российский бомбардир

На пути к финалу "Питтсбург" переиграл в том числе "Вашингтон". Команда Александра Овечкина победила в регулярном чемпионате лиги, поэтому противостояние "Питтсбурга" и "Вашингтона" считалось "скрытым" финалом сезона. "Питтсбург" победил соперника только в седьмом, заключительном поединке серии 1/4 финала. С таким же счетом подопечные Салливана выиграли и в полуфинале у "Оттавы".

Помимо Малкина и Гончара, трехкратными обладателями трофея стали форварды Сидни Кросби и Крис Куниц, вратарь Марк-Андре Флери и защитник Крис Летанг. Летанг не провел ни одного матча в нынешнем розыгрыше плей-офф, но принял участие в 41 игре регулярного чемпионата. По регламенту имя игрока может быть выгравировано на трофее, если он провел не менее 41 матча в регулярном чемпионате. Но с 1994 года клубы могут обратиться к руководству лиги за разрешением нанести на кубок имя игрока, который не провел необходимого количества матчей, при условии смягчающих обстоятельств.

Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф 2017 года, набрав в 25 играх 28 очков (10 голов + 18 передач) и на одно очко опередив Кросби (8+19). Уроженец Магнитогорска является единственным россиянином, дважды становившимся лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ. Ранее он набрал больше всех очков в розыгрыша Кубка Стэнли в 2009 году.

Лучшим снайпером плей-офф с 13 шайбами стал форвард "Питтсбурга" Джейк Гюнтцель, проведший в НХЛ свой первый сезон. "Конн Смайт Трофи" - приз, который вручается самому ценному игроку по итогам розыгрыша Кубка Стэнли, как и год назад, достался Кросби.

Саббан заменил капитана

Соперник "Питтсбурга" по финальной серии "Нэшвилл" выступает в НХЛ с 1998 года. До этого сезона лучшим достижением клуба был выход во второй раунд плей-офф. Перед сезоном команду покинул ее капитан, один из лучших защитников НХЛ Ши Уэбер, который перешел в "Монреаль" в обмен на Пи Кея Саббана. В результате Саббан стал одним из самых результативных защитников и полезных игроков "Нэшвилла" в плей-офф.

В регулярном чемпионате "Нэшвилл" занял последнее, восьмое место в Восточной конференции, дававшее право играть в плей-офф. На пути к финалу команда обыграла лидера Востока "Чикаго", неожиданно победив соперника в четырех матчах. затем подопечные Питера Лавиолетта выиграли у "Сент- Луиса" и "Анахайма".