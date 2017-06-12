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Россиянин Хачанов поднялся на 28 позиций в чемпионской гонке ATP

Спорт
12 июня, 9:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Теннисист, дошедший до 1/8 финала Открытого чемпионата Франции, теперь занимает 44-е место

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Карен Хачанов

Карен Хачанов

© EPA/IAN LANGSDON

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 72-го на 44-е место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

На прошлой неделе 21-летний спортсмен дошел до 1/8 финала Открытого чемпионата Франции, что стало его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. Россиянин Даниил Медведев опустился на 73-е место, Андрей Рублев - на 77-е, Андрей Кузнецов - на 79-е, Евгений Донской - на 89-е.

Первая тройка осталась без изменений. Первое место занимает испанец Рафаэль Надаль, второе - швейцарец Роджер Федерер, третье - австриец Доминик Тим.

Чемпионская гонка ATP от 12 июня:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 6915 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 4045

3 (3). Доминик Тим (Австрия) - 3165

4 (5). Стэн Вавринка (Швейцария) - 3140

5 (4). Александр Зверев (Германия) - 2140

6 (7). Новак Джокович (Сербия) - 1975

7 (13). Энди Маррей (Великобритания) - 1930

8 (6). Давид Гоффен (Бельгия) - 1820

9 (10). Пабло Карреньо Буста (Испания) - 1740

10 (8). Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 1570...

44 (72). Карен Хачанов (Россия) - 515...

73 (65). Даниил Медведев (Россия) - 365...

77 (74). Андрей Рублев (Россия) - 353...

79 (70). Андрей Кузнецов (Россия) - 350...

89 (79). Евгений Донской (Россия) - 324.

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