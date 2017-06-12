Россиянин Хачанов поднялся на 28 позиций в чемпионской гонке ATP

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 72-го на 44-е место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
На прошлой неделе 21-летний спортсмен дошел до 1/8 финала Открытого чемпионата Франции, что стало его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. Россиянин Даниил Медведев опустился на 73-е место, Андрей Рублев - на 77-е, Андрей Кузнецов - на 79-е, Евгений Донской - на 89-е.
Первая тройка осталась без изменений. Первое место занимает испанец Рафаэль Надаль, второе - швейцарец Роджер Федерер, третье - австриец Доминик Тим.
Чемпионская гонка ATP от 12 июня:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 6915 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 4045
3 (3). Доминик Тим (Австрия) - 3165
4 (5). Стэн Вавринка (Швейцария) - 3140
5 (4). Александр Зверев (Германия) - 2140
6 (7). Новак Джокович (Сербия) - 1975
7 (13). Энди Маррей (Великобритания) - 1930
8 (6). Давид Гоффен (Бельгия) - 1820
9 (10). Пабло Карреньо Буста (Испания) - 1740
10 (8). Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 1570...
44 (72). Карен Хачанов (Россия) - 515...
73 (65). Даниил Медведев (Россия) - 365...
77 (74). Андрей Рублев (Россия) - 353...
79 (70). Андрей Кузнецов (Россия) - 350...
89 (79). Евгений Донской (Россия) - 324.