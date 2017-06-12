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Ходок Широбоков намерен выступить только на юниорском первенстве Европы до ЧМ-2017

Спорт
12 июня, 9:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Юниорское первенство Европы пройдет с 20 по 23 июля в итальянском Гроссето

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Сергей Широбоков

Сергей Широбоков

© Альберт Стародубцев/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский ходок Сергей Широбоков, в конце мая выполнивший квалификационный норматив на дистанции 20 км для участия на чемпионате мира в августе в Лондоне, перед главным стартом года намерен выступить только один раз - на юниорском первенстве Европы с 20 по 23 июля в итальянском Гроссето. Об этом Широбоков сообщил ТАСС после окончания первенства России среди юниоров в Чебоксарах, где стал первым на 10 км.

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Тренирующийся в Саранске Широбоков 11 апреля получил от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) право выступать на международных турнирах в статусе нейтрального спортсмена. На проходившем в середине февраля в Сочи командном чемпионате России по ходьбе выступавший за Мордовию и Удмуртию Широбоков преодолел дистанцию 20 км за 1 час 18 минут и 26 секунд, что больше чем на минуту лучше результата, который показал летом прошлого года в Рио-де- Жанейро чемпион Олимпийских игр Ван Чжэнь из Китая (1:19.41). 21 мая на Кубке Европы в чешских Подебрадах россиянину удалось выполнить норматив на 20-километровке для участия в чемпионате мира в Лондоне.

"До чемпионата мира я только один раз выйду на старт, - заметил Широбоков. - Это будет июльское первенство Европы среди юниоров, где я намерен побороться за награды на дистанции 10 км. Все остальное время я буду тренироваться, чтобы как можно лучше подготовиться к чемпионату мира. Турнир в Италии будет важным этапом подготовки к главному старту сезона".

В настоящее время возможность выступить на чемпионате мира в Лондоне из российских ходоков имеет только Широбоков. Как ранее сообщил ТАСС российский ходок, он нацелен завоевать на этом турнире одну из наград в ходьбе на 20 км.

Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 5 по 13 августа.

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